قتيل وجرحى في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في كازاخستان

أفادت الدائرة الإقليمية لوزارة الطوارئ في كازاخستان بأن مراهقا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون على الأقل، نتيجة حادث خروج قطار ركاب عن سكته، الذي وقع اليوم الأحد جنوب البلاد.

وأضافت الدائرة أن 6 عربات من القطار المتكون من 20 عربة خرجت من مسارها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب 3 عربات. وتابعت: "لقي مراهق واحد مصرعه، كما تم نقل 3 أشخاص الى المستشفى المركزي".

وتظهر تسجيلات الفيديو التي نشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، الركاب الذين يغادرون العربات المطروحة أرضا على جانبها، عبر النوافذ المحطمة.

وقال شهود عيان إن الحديث يدور عن القطار الذي كان في طريقه من العاصمة الجديدة أستانا إلى العاصمة القديمة مدينة ألماتا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا