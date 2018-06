قتيل وجرحى في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في كازاخستان

Ещё пару видео с место происшествии, поезд Алматы-Астана , Подтверждается информация о гибели одного подростка и троих пострадавших

