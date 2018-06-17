نتنياهو: يجب على إيران أن تنسحب من جميع الأراضي السورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في سوريا.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إنه جدد تأكيده خلال محادثاته مع الرئيس الروسي ووزير الخارجية الأمريكي، نهاية الأسبوع، على ضرورة خروج إيران من جميع الأراضي السورية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لقد "أوضحت مرة أخرى المبادئ الأساسية التي ترشدنا حيال الأوضاع في سوريا، أولا، يجب على إيران أن تخرج من جميع الأراضي السورية وثانيا، أننا سنعمل، ونعمل حاليا، ضد المحاولات الإيرانية والمحاولات التي يقوم بها وكلاء إيران للتموضع عسكريا قرب الحدود الإسرائيلية وداخل العمق السوري. سنعمل ضد هذا التموضع في جميع الأراضي السورية".

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون، بشكل دائم، على أنهم لن يسمحوا لإيران بالتموضع داخل سوريا، والتي تشهد صراعا منذ 2011.

وشن الطيران الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الغارات على أهداف قال مسؤولون إسرائيليون إنها مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا.

المصدر: RT