تسريبات: ترامب أبلغ زعماء G7 بأن القرم منطقة روسية

أفاد موقع BuzzFeed الإخباري الأمريكي اليوم، نقلا عن مصدرين دبلوماسيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لزعماء "مجموعة السبع" إنه يعتبر شبه جزيرة القرم منطقة تابعة لروسيا.

وأكد الدبلوماسيان اللذان لم يكشف الموقع عن هويتهما، لكونهما غير مخولين بالتصريح إلى وسائل الإعلام، أن هذا الكلام جاء على لسان ترامب أثناء مأدبة عشاء أقيمت في كيبك الكندية الجمعة الماضي أثناء بحثه مع زعماء السباعية مسائل السياسة الخارجية.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن الرئيس الأمريكي فسّر موقفه بخصوص هذه المسألة الخلافية بأن جميع سكان شبه الجزيرة ينطقون اللغة الروسية.

ولم يدعم سيد البيت الأبيض على ما يبدو، حسب المصدر، وقوف دول "السباعية" إلى جانب حكومة كييف في الموضوع، واصفا أوكرانيا بأنها من أكبر الدول فسادا في العالم.

ولم يعلق البيت الأبيض على سؤال من الموقع بخصوص مدى صدقية هذه التسريبات.

وكان ترامب قد دعا أثناء قمة G7 الأخيرة إلى إعادة انضمام روسيا لمجموعة الدول الصناعية، بينما اشترط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ذلك بإحراز تقدم في التسوية جنوب شرق أوكرانيا.

وعاد شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014 إثر استفتاء شعبي نظم في المنطقة، على خلفية الإطاحة بالحكومة المركزية في كييف.

المصدر: BuzzFeed