نيبينزيا: على مجلس الأمن التفكير في تخفيف العقوبات ضد بيونغ يانغ

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأنه على مجلس الأمن الدولي أن يفكر في خطوات محتملة نحو تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال نيبينزيا: "أعتقد أنه من الطبيعي أن نفكر في خطوات بهذا الاتجاه"، مضيفا أن بيونغ يانغ تعرض استعدادها لنزع السلاح النووي، ويجب أن تكون هناك خطوات في الاتجاه المقابل.

وأضاف: "طبعا، يجب تشجيع الطرف الآخر على خطوات لاحقة".

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هذا، وكانت روسيا قد رحبت بلقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، معتبرة اياها حدثا من شأنه أن يخفف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وفي الوقت ذاته توقعت موسكو أن يستغرق حل الجميع القضايا العالقة الخاصة بقضية كوريا الشمالية بعض الوقت، وأنه لن يكون سريعا.

المصدر: تاس