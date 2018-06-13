لافروف يشدد على ضرورة نزع السلاح النووي من كامل شبه الجزيرة الكورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة نزع السلاح النووي من كامل شبه الجزيرة الكورية، وليس من كوريا الشمالية فحسب، وتقديم الضمانات الأمنية لشبه الجزيرة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني في موسكو: "البعض يقولون إنه تم الاتفاق على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لكننا جميعا، بيونغ يانغ وروسيا والصين والمجتمع الدولي بشكل عام، كنا نتحدث دائما عن جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي".

وأشار لافروف إلى أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "يستحق التأييد"، وأضاف: "لا بد من الأخذ بأهمية حل القضايا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بما فيها مراحل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتقديم الضمانات الأمنية لها. من الواضح أنه من المستحيل حل هذه القضايا بالكامل في الإطار الثنائي".

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وتوقع لافروف أن تستغرق التسوية في شبه الجزيرة الكورية وفتا طويلا وصبر الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة في سنغافورة لها طابع إطاري.

وشدد على أن إعلان ترامب حول عدم ضرورة إجراء مناورات عسكرية جديدة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من شأنه أن يسهم في تقدم التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات