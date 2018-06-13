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الكرملين: نرحب بقمة سنغافورة لكن ليس هناك حلا سريعا لمشكلة كوريا

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الكرملين: نرحب بقمة سنغافورة لكن ليس هناك حلا سريعا لمشكلة كوريا
Sputnik Sergei Guneev
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أبدى الكرمين ترحيبه بعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافورة، محذرا في الوقت نفسه من التعويل على حلول سريعة للقضايا القديمة، كتلك التي تعاني منها شبه الجزيرة الكورية.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات له اليوم: "لا شك أن مثل هذه اللقاءات مهما كانت نتائجها، تساهم في نزع حدة التوتر في شبه الجزيرة (الكورية)، وتبعد الأوضاع عن النقطة الحرجة التي كانت فيها قبل أشهر قليلة فقط. وذلك أيضا لا يمكن ألا يثير الارتياح".

ومع ذلك، اعتبر بيسكوف أنه يخطأ من يعول على حل سريع لجملة مشاكل بمثل هذه الخلفية الطويلة والمعقدة، مضيفا أن قمة سنغافورة أكدت صحة موقف موسكو والرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال مرارا إنه لا بديل عن الأساليب الدبلوماسية لتسوية المشكلة في شبه الجزيرة الكورية، والسبيل الوحيد إلى الحل يمر عبر الحوار المباشر.

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وأكد بيسكوف أن بوتين سيلتقي غدا الخميس رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية كيم يونغ نام، الذي يصل إلى موسكو في زيارة يحضر خلالها حفل افتتاح مونديال 2018.

المصدر: وكالات

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