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لافروف: القمة الأمريكية الكورية الشمالية بحد ذاتها أمر إيجابي

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لافروف: القمة الأمريكية الكورية الشمالية بحد ذاتها أمر إيجابي
Sputnik Maxim Blinov
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انعقاد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحد ذاته أمر إيجابي.

وقال لافروف اليوم للصحفيين "نحن مثلكم نشاهد التلفزيون ونتابع التعليقات التي يطلقها الطرفان، لكننا لم نر الوثيقة بعد".

والتقى ترامب وكيم اليوم في فندق كابيلا بجزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما وُصف بـ "التاريخي".

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اللتين تبادلتا حربا كلامية خلال الأعوام الماضية.

المصدر: وكالات

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