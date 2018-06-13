رئيس دولة يطير إلى موسكو على نفقته الخاصة في الدرجة الاقتصادية

توجه الرئيس المولدوفي، ايغور دودون، إلى روسيا للمشاركة في حفل افتتاح مونديال روسيا 2018.

وقال دودون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سأغادر إلى موسكو للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم بكرة القدم، التي ستجري في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو. وخلال هذه الزيارة، سألتقي بعض المسؤولين من روسيا ودول أخرى. وستكون لي خلوة مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل".

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وردا على استفسارات بعض مستخدمي الشبكة الاجتماعية، أجاب دودون أنه سيزور موسكو بمفرده بدون العائلة وعلى نفقته الخاصة في رحلة طيران عادية وفي الدرجة الاقتصادية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين