رئيس الوزراء الأرمني يعلن عن مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء الأرمني الجديد نيكول باشينيان خلال لقائه السفير الروسي سيرغي كوبيركين في يريفان، عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين أرمينيا وروسيا.

وقال المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء الأرمني: "أكد باشينيان، أن العلاقات الودية والحليفة التي تربط أرمينيا وروسيا قد دخلت مرحلة جديدة.. والحكومة الأرمنية مهتمة بتطوير التعاون مع روسيا في جميع المجالات".

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تجدر الإشارة إلى أن الكرملين أعلن أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الأرمني باشينيان، الذي سيزور روسيا لحضور كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: وكالات