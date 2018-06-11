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رئيس الوزراء الأرمني يعلن عن مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا

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رئيس الوزراء الأرمني يعلن عن مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا
Sputnik
رئيس الوزراء الأرمني الجديد، نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني الجديد نيكول باشينيان خلال لقائه السفير الروسي سيرغي كوبيركين في يريفان، عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين أرمينيا وروسيا.

وقال المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء الأرمني: "أكد باشينيان، أن العلاقات الودية والحليفة التي تربط أرمينيا وروسيا قد دخلت مرحلة جديدة.. والحكومة الأرمنية مهتمة بتطوير التعاون مع روسيا في جميع المجالات".

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تجدر الإشارة إلى أن الكرملين أعلن أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الأرمني باشينيان، الذي سيزور روسيا لحضور كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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