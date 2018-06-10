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بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرمني الأسبوع المقبل

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بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرمني الأسبوع المقبل
Sputnik Sergei Guneev
(صورة أرشيفية)
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الأرمني نيقول باشينيان، الذي سيزور روسيا لحضور كأس العالم لكرة القدم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله: "نعم نحن ننتظره خلال مباريات كرة القدم".

وكان المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء الأرمنية، قد أعلن أن "رئيس الوزراء نيقول باشينيان سيزور موسكو في 14 يونيو وسيحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم في العاصمة الروسية".

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المصدر: نوفوستي

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