مصرع وإصابة العشرات بحادث سير في الهند

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين، إثر اصطدام حافلة تقل 90 راكبا بحاجز فاصل في منطقة ماينبوري، التابعة لولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وصرح الحاكم المحلي لمنطقة ماينبوري، براديب كومار، أن الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء، أثناء توجه الحافلة من جايبور، حاضرة ولاية راجاسثان، غربي الهند إلى كانواج، في أوتار براديش، وعلى متنها نحو 90 راكبا.

16 killed in bus accident in India's Uttar Pradeshhttps://t.co/bnG4bORqNn — ANews (@anewscomtr) 13 июня 2018 г.

وأضاف كومار أن المصابين نقلوا إلى المستشفى الحكومي في ماينبوري وحالة بعضهم حرجة.

16 dead, more than 35 injured after a Jaiput-Farrukhabad private bus hits a divider and overturns near #Mainpuri, #UttarPradeshpic.twitter.com/p6rgs3gLan — The Tribune (@thetribunechd) 13 июня 2018 г.

المصدر: شينخوا