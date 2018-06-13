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مصرع وإصابة العشرات بحادث سير في الهند

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مصرع وإصابة العشرات بحادث سير في الهند أرشيف
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لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين، إثر اصطدام حافلة تقل 90 راكبا بحاجز فاصل في منطقة ماينبوري، التابعة لولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وصرح الحاكم المحلي لمنطقة ماينبوري، براديب كومار، أن الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء، أثناء توجه الحافلة من جايبور، حاضرة ولاية راجاسثان، غربي الهند إلى كانواج، في أوتار براديش، وعلى متنها نحو 90 راكبا.

وأضاف كومار أن المصابين نقلوا إلى المستشفى الحكومي في ماينبوري وحالة بعضهم حرجة.

المصدر: شينخوا

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