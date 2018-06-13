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كييف دفعت لقاء عقد لقاء بين بوروشينكو وترامب

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كييف دفعت لقاء عقد لقاء بين بوروشينكو وترامب
Sputnik
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أعلن أندريه تيليجينكو، الموظف السابق في سفارة أوكرانيا بواشنطن، أن بلاده دفعت المال لمجموعة ضغط أمريكية لكي تساعد في ترتيب لقاء بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي في واشنطن قبل عام

وذكر تيليجينكو، أن سلطات كييف دفعت لشركة BGR الأمريكية، 400 ألف دولار.

ونفى الموظف السابق، وجود أي علاقة لمايكل كوهين، مستشار ترامب السابق، في تنظيم اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني بيترو بوروشينكو في يونيو عام 2017. وقال: "سدد المبلغ بشكل رسمي لشركة BGR".

وأكد تيليجينكو، أن الجانب الأوكراني سدد مبلغا من المال بشكل رسمي لنفس الشركة لكي تنظم التقاط صورة مشتركة لوزير خارجية أوكرانيا، بافيل كليمكين مع ترامب .

وقال الدبلوماسي الأوكراني السابق: "للأسف مثل هذه الأمور لم تحدث حتى في زمن فكتور يانوكوفيتش عندما كانت علاقاتنا باردة مع واشنطن".

وأعرب تيليجينكو، عن اعتقاده، بأن واشنطن لم تعد تبدي الاهتمام السابق بالموضوع الأوكراني وأخذت نظرتها نحوه "تبرد" تدريجيا.

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وقال: "بلادنا لم تعد تحتل المرتبة الثانية أو حتى العاشرة في قائمة أولويات الولايات المتحدة ". وأشار إلى أن السياسيين الأوكرانيين الذين يزورون واشنطن يجلبون معهم، عادة نفس الشكاوي والمطالب المتكررة على مدى سنوات.

المصدر: نوفوستي

 إدوارد سافين

 




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