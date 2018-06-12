بوروشينكو يأمل بالحصول على حصة من غاز "تاناب"

جدد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اتهامه للسلطات الروسية بالتلاعب بورقة الطاقة لتحقيق أغراض سياسية.

وفي كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أثناء حضوره في تركيا مراسم تدشين خط الغاز "تاناب" لتصدير الغاز من أذربيجان عبر منطقة الأناضول التركية إلى أوروبا، أشار بوروشينكو على سبيل مثال إلى بناء خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" الذي سيربط روسيا بألمانيا.

واعتبر بوروشينكو أن مشروع "السيل الشمالي 2" سياسي بحت، وليس تجاري، كما يعتقد البعض.

وأضاف أنه "بفضل جهود تركيا وأذربيجان ودول أوروبية تم إنهاء هذا الجزء الأساسي من ممر الغاز الجنوبي (أي خط تاناب) وبعد الآن ستتمكن المنطقة بأكملها التمتع بآفاق واسعة وآمنة في مجال الطاقة".

ورأى بوروشينكو أن "خط الغاز تاناب سيضمن أمن كل من تركيا وأذربيجان وأوكرانيا وأوروبا في مجال الطاقة، إذ أنه سيسهم في تنويع سوق الغاز في القارة".

وعبر عن أمله بإمكانية حصول أوكرانيا على حصة من واردات الغاز التي تمر عبر خط "تاناب" من رومانيا وبلغاريا مستقبلا.

المصدر: تاس