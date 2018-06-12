أردوغان يدشن "طريق الحرير" للطاقة

دشنت تركيا خط أنابيب الغاز عبر الأناضول "تاناب" الذي سيضخ الغاز من حقول بحر قزوين الأذربيجانية عبر الأراضي التركية إلى أوروبا.

وشارك في مراسم التدشين التي أقيمت في ولاية إسكي شهير غربي البلاد، رؤساء تركيا وأذربيجان وجورجيا وصربيا وأوكرانيا وجمهورية شمال قبرص المعترف بها من تركيا فقط، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بيرات البيرق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح إن "تاناب سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات إلى تركيا"، واصفا المشروع بـ"طريق الحرير للطاقة".

وحول عوائد الخط على تركيا، قال أردوغان: "بفضل خط "تاناب" لم تعد تركيا بلد عبور للطاقة فحسب، بل باتت تلعب دورا في تحديد أسعارها من المنتج إلى المستهلك النهائي".

وشدد الرئيس التركي على أن سرّ تفعيل مشروع "تاناب" خلال فترة قصيرة يكمن في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية.

المصدر: دايلي صباح