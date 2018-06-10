ترامب يصل إلى سنغافورة للقاء كيم

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد، إلى سنغافورة لحضور قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

إقرأ المزيد

وحطت طائرة الرئيس الأمريكي رحالها في قاعدة Paya Lebar العسكرية في سنغافورة، وكان في استقباله وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان.

يذكر أن كيم كان قد وصل بدروه إلى مطار شانغي في سنغافورة ظهر اليوم على متن طائرة صينية من طراز بوينغ 747، وتوجه بعد ذلك إلى مقر إقامته في فندق سانت ريجيس للتحضير لأعمال قمته مع ترامب.

المصدر: وكالات