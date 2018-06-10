كيم يصل إلى سنغافورة للقاء ترامب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأحد، إلى سنغافورة لحضور قمته المرتقبة مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيم وصل إلى مطار شانغي في سنغافورة الساعة 2:36 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لسنغافورة على متن طائرة تابعة لشركة "طيران الصين" من طراز بوينغ 747.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيم وصل إلى مطار شانغي في سنغافورة الساعة 2:36 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لسنغافورة على متن طائرة صينية من طراز بوينغ 747.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى مقر إقامته في سنغافورة بعد ظهر اليوم، للتحضير للقمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيم كيم مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ لاحقا، حسبما أفادت وزارة خارجية سنغافورة سابقا.

المصدر: "يونهاب"