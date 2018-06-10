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وزير خارجية سنغافورة يلتقي زعيم كوريا الشمالية عقب وصوله

طائرة كيم غيّرت رقم رحلتها واتجاهها خلال تحليقها

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طائرة كيم غيّرت رقم رحلتها واتجاهها خلال تحليقها
Reuters
صورة أرشيفية لطائرة تابعة للخطوط الصينية
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن طائرة تابعة لشركة طيران "آير تشاينا"، يتوقع أن يكون على متنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، غيرت مسارها ورقم رحلتها أثناء تحليقها.

وذكرت الوكالة أن طائرة بوينغ 747، انطلقت من بيونغ يانغ فجر الأحد وفقا لمسار الرحلة رقم CA122 إلى بكين، ولكنها خلال التحليق، غيّرت رقم الرحلة إلى CA61 متوجهة إلى سنغافورة.

ولم يجر التأكد حتى الآن فيما إذا كان زعيم كوريا الشمالية على متن الطائرة، متوجها إلى القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

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المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين

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