كيم جونغ أون خائف على حياته في سنغافورة ومقاتلات صينية تحميه في السماء!

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع على تحضيرات عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية، أن كيم جونغ أون خائف من أن يتعرض للقتل خلال رحلته إلى سنغافورة.

وكتبت الوكالة أن "كيم قلق للغاية بشأن الأمن في القمة ويخاف من محاولة اغتيال".

ورأت وسائل إعلام وجود ارتباط بين مخاوف زعيم كوريا الشمالية ومقتل شقيقه كيم جونغ نام، في مطار ماليزيا المجاورة في فبراير 2017.

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من جهة أخرى، رجحت وسائل إعلام صينية أن ترسل بكين طائرات مقاتلة لمرافقة طائرة زعيم كوريا الشمالية، خلال رحلته إلى سنغافورة للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 يونيو.

وذكرت في هذا الشأن صحيفة "south china morning post"، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الصين يمكن أن ترسل طائرات حربية ترافق طائرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال طيرانها في الأجواء الصينية متجهة إلى سنغافورة.

وأوضحت الصحيفة، أن مرافقة الطائرات المقاتلة لرئيس الدولة تعد أرفع إجراء أمني بروتوكولي يمكن أن يقوم به سلاح الجو، مضيفة أن بكين إذا أمنت مثل هذه المرافقة، فستكون ضمنيا قد أرسلت إشارة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها تدعم بقوة نظام بيونغ يانغ.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن كيم جونغ أون معروف بقلقه الشديد على سلامته، وبالتالي فخط رحلته إلى سنغافورة سيبقى طي الكتمان، وبالتأكيد ستتخذ بيونغ يانغ أشد إجراءات الأمن صرامة لحماية زعيمها.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر