كواليس القمة المرتقبة بين كيم وترامب في سنغافورة

فيما يترقب العالم القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تبرز تساؤلات كثيرة منها موقع استضافة القمة، والحماية الشخصية للرئيسين.

وبعد مجموعة من القرارات أصدرها ترامب حول عقد القمة وإلغائها، أكد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أن ترامب سيبحث مع كيم مسألة ترسانة بيونغ يانغ النووية في فندق "كابيلا" (Capella) في جزيرة سينتوسا بسنغافورة.

Handout

Reuters Edgar Su

في حين ذكرت وسائل إعلام عدة أن مكان إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون فندق شانغريلا، الفندق الذي يستضيف سنويا قمة أمنية دولية.

Reuters Edgar Su

أما الزعيم الكوري الشمالي فقد اختار الإقامة في فندق فولرتون خلال القمة، حيث يكلف الجناح الرئاسي ما لا يقل عن 8000 دولار سنغافوري (6000 دولار) في الليلة الواحدة.

Reuters Edgar Su

ويبعد فندق شانغريلا عن فندق فولرتون حوالي 4 كيلومترات.

وسائل تنقل الزعيمين!

يتوقع أن يصل الرئيس ترامب إلى سنغافورة يوم 10 أو11 على متن طائرته الرئاسية "آيرفوس وون"، وسيتوجه إلى مقر إقامته بسيارة الليموزين من طراز "كاديلاك" الرئاسية، التي يطلق عليها لقب "الوحش"، حسبما ذكرت صحيفة "straits time".

AFP SAUL LOEB

أما الزعيم الشمالي فمن المرجح أن يستخدم طائرته الخاصة التي تحمل إسم "تشام-ميه 1" وهي طائرة "إليوشن -62 إم" ترجع للحقبة السوفيتية، ويصل مداها إلى 10 ألف كيلومتر، لنقله هو وسيارته الليموزين وعشرات من رجال الأمن وغيرهم إلى سنغافورة.

برتوكول متوازن للرئيسين

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يرى خبراء أن تفاصيل البرتوكول بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، قد تكون قد أخذت بعين الاعتبار المساواة بينهما.

وقال الباحث في معهد "رازارتنام" الدولي بكلية نانيانغ الهندسية في سنغافورة، غريوم أونغ بهذا الشأن إن "تطرق القمة إلى قضية الأسلحة النووية الحساسة، والبرتوكول يمكن أن يؤثران بقدر كبير على نتيجة اللقاء".

مأدبة الغداء للرئيسين

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يتوقع إعداد قائمة مأدبة غداء محايدة بين الطرفين لا تميل إلى جانب واحد، في حين أشارت وسائل إعلام أجنبية سابقا إلى إمكانية إعداد مأدبة الغداء من أكلات تقليدية سنغافورية لتجنب الجدل المحتمل.

وتم اختيار سنغافورة لتحتضن القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في 12 الشهر الجاري.

المصدر: وكالات