باكستان تدعو لتعزيز الثقة المتبادلة في إطار منظمة شنغهاي

دعا الرئيس الباكستاني ممنون حسين، في كلمته خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو الصينية اليوم، إلى أولوية تعزيز الثقة في المنطقة، لأنها ضرورية لمواصلة تطوير المنظمة.

وقال ممنون حسين في كلمته خلال جلسة رؤساء دول المنظمة بشكلها الموسع: "أعتبر أنه يجب تعزيز الثقة في المنطقة من أجل تعميق وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما سيسمح بتنفيذ نشاطات اقتصادية أكثر فعالية وتنفيذ مشاريع التعاون".

ويرى الرئيس الباكستاني، أنه ومع السير وفقا لمبادئ منظمة شنغهاي في مجال التنمية والازدهار، ودون اللجوء إلى إجراءات الحماية الجمركية، سيصبح تعزيز الجهود للقضاء على الفقر، ومكافحة الإرهاب والتطرف ممكنا.

إقرأ المزيد

وأعرب ممنون حسين، عن ثقته، بضرورة تأسيس مصرف للتنمية وصندوق للتنمية والتطوير في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وشدد على أن المؤسستين ستساهمان في الجهود المذكورة أعلاه.

ودعا رئيس باكستان كذلك، إلى تطوير الاتصالات بين مجالات الأعمال ضمن منظمة شانغهاي للتعاون مع اعتماد نظام تأشيرات خاص برجال الأعمال.

المصدر: إنترفاكس

إدوارد سافين