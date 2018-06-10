بوتين: محاربة الإرهاب تبقى أولية شنغهاي للتعاون

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد كلمة في جلسة افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون المعقودة في مدينة تشينغداو الصينية.

وأكد الرئيس الروسي في كلمته خلال الاجتماع الموسع لمجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أن الأولوية الأساسية لشنغهاي تكمن في مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين: "أود التأكيد على أن مكافحة الإرهاب لا تزال أولوية أساسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، والبرنامج الذي اعتمد لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صنوفه يضع معايير للتعاون في هذا المجال للسنوات الثلاث المقبلة، وينص على القيام بعمليات مشتركة وتبادل للخبرات والمعلومات".

بوتين: دمشق أظهرت رغبة في الحوار السياسي وتنفذ جميع التزاماتها

من جانب آخر، أكد الرئيس الروسي أن "الحكومة السورية أوفت بالتزاماتها بالكامل وأبدت رغبتها في الحوار السياسي، والكرة الآن في ملعب المعارضة".

وأوضح أن "الحكومة السورية تسيطر حاليا على مناطق يقطن فيها نحو 90% من سكان سوريا، مؤكدا التزام دمشق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في يناير الماضي"، مشيرا إلى أن دمشق أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسي الجديد للبلاد.

روسيا ترحب بالقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

على صعيدا آخر، رحب الرئيس الروسي بالقمة التي ستعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء القادم في سنغافورة، وقال: "روسيا ترحب بالقمة المقبلة بين واشنطن وبيونغ يانغ، ونشيد بإسهام الصين الكبير في تسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية".

واستطرد الرئيس الروسي: "نقيّم بشكل إيجابي موقف بيونغ يانغ وسيئول وواشنطن لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات بما يتماشى مع خريطة الطريق التي اقترحتها روسيا والصين".

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بوتين: خروج واشنطن من الاتفاق النووي يهدد أمن المنطقة

وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران، أشار بوتين إلى أن انسحاب واشنطن منه سيؤدي إلى زعزعة الوضع في المنطقة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "روسيا دأبت على الدعوة إلى تطبيقه، وسوف تفي بالتزاماتها إزاء الاتفاق".

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال الرئيس الروسي إن الوضع فيها "يتطلب اهتماما خاصا، ومن الضروري اتخاذ إجراء لوقف إنتاج المخدرات ونقلها من أراضي هذا البلد، فضلا عن العمل على إيقاف التهديد الإرهابي القادم منها".

المصدر: وكالات روسية