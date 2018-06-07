الاتصالات الروسية تتعهد بالرد بالمثل على إجراءات لندن تجاه RT

أكدت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، أن أي إجراءات من بريطانيا لتقييد نشاط قناة RT على أراضيها، سيكون لها تبعات مماثلة تنعكس على وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا.

وقال فاديم سوبوتين نائب رئيس الهيئة الروسية، إن الجانب الروسي يراقب ما يحيط بـ"الاهتمام المفرط" بقناة RT من قبل جهاز Ofcom البريطاني للرقابة على الاتصالات.

وأضاف سوبوتين، أن إجراءات Ofcom، تدل على "استمرار سياسة ملاحقة وسائل الإعلام الروسية، بعكس موقف لندن الرسمي تجاه الأحداث العالمية".

وكانت لندن قد فتحت ثلاث قضايا جديدة ضد RT، اثنتان تتعلقان بالبرامج الإخبارية، وأخرى ببرنامج Crosstalk، ليصل بذلك إجمالي قضايا الجهاز البريطاني ضد وسائل الإعلام الروسية إلى عشر منذ أبريل الماضي.

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بدوره، أوضح Ofcom، أن ادعاءاته تجاه RT تتعلق "بمسألة الحياد المطلوب" في أخبار القناة التلفزيونية الروسية وبرامجها الوثائقية المبثوثة في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي