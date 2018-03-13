لندن: قناة RT قد تفقد ترخيص البث بسبب قضية تسميم سكريبال

لوحت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا Ofcom بإمكانية سحب ترخيص عمل قناة RT الروسية إذا أكدت الحكومة البريطانية ضلوع موسكو في تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

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وأكدت Ofcom أنها وجهت رسالة إلى مؤسسة "تي في - نوفوستي" التي تملك تراخيص بث RT، قالت فيها أنه في حال أثبتت السلطات البريطانية أن "الدولة الروسية سمحت باستخدام غير شرعي للقوة ضد بريطانيا، فستعتبر هذا مناسبا للتأكد إذا كانت المؤسسة تلبي معايير العمل في بريطانيا".

ويتضمن نطاق مسؤولية الهيئة التنظيمية للاتصالات البريطانية مهمة التحقق من أن مالكي تراخيص البث ما زالوا "لائقين ومناسبين" للعمل في بريطانيا.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا