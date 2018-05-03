السعودية تؤكد وصول الدربي من غوانتانامو

أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس الأربعاء، وصول أحمد الدربي، المعتقل في سجن غوانتانامو لصلته بتنظيم القاعدة، مؤكدة أنه سيخضع لبرامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودي قوله: "في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج غوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم".

من جهتها أشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل الدربي من غوانتانامو إلى السعودية، جاء في خطوة تتناقض بالكامل مع تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد السجن بسجناء جدد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن نقل المسجون السعودي أحمد محمد الدربي، من سجن غوانتانامو إلى السعودية، الأربعاء، ليكمل السنين المتبقية له في السجن الذي دخله بتهمة "الإرهاب".

المصدر: سي ان ان

أولغا رودكوفسكايا