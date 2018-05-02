واشنطن تسلم أحد المعتقلين السعوديين في غوانتانامو للرياض

سلمت الولايات المتحدة المواطن السعودي أحمد محمد أحمد هزاع الدربي المحتجز في معتقل غوانتانامو منذ 2002 للمملكة، وهو أول سجين في غوانتانامو يفرج عنه منذ رئاسة دونالد ترامب.

وبعد نقل الدربي إلى السعودية بقي في غوانتانامو 40 سجينا، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وكان الدربي قد اعتقل في يونيو 2002 ثم نقل إلى غوانتانامو بكوبا قبل شهرين من الاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية "أم في ليمبورغ" قبالة السواحل اليمنية، وأسفر عن مقتل بحار بلغاري وإصابة 12 شخصا آخر بجروح.

وفي فبراير 2014 اعترف الدربي بالمساعدة في التخطيط للهجوم، وبعد أن وافق على التعاون مع التحقيق، وافقت السلطات الأمريكية على نقله لمركز إعادة تأهيل في المملكة.

وقال البنتاغون في البيان: "بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الصفقة التي عقدت معه في فبراير 2014، سيقضي الدربي الفترة المتبقية من حكمه بالسجن 13 عاما في السعودية".

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية + وكالات

إينا أسالخانوفا