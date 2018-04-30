ترامب: سأتخذ قرارا بخصوص الاتفاق النووي مع إيران قبل 12 مايو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن لم تعد تقبل الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "النووي الإيراني".

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النيجيري محمد بخاري في واشنطن، إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران منتصف الشهر المقبل.

وأضاف: "في غضون سبع سنوات ستنتهي مدة هذه الصفقة، وسيكون لإيران الحق في المضي قدما وتطوير أسلحة نووية. هذا مرفوض".

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقد في وقت سابق من اليوم، مؤتمرا صحفيا قال فيه إن إسرائيل حصلت على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني تثبت أن طهران تواصل برنامجها النووي.

وأكد نتنياهو، أن لدى إسرائيل 5 آلاف وثيقة تثبت أن طهران تواصل برنامجها النووي، مشيرا إلى أنه أطلع الولايات المتحدة ودولا أخرى على المعلومات عن برنامج طهران النووي السري.

المصدر: وكالات