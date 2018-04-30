نتنياهو: لدينا 5 آلاف وثيقة تثبت مواصلة إيران برنامجها النووي
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤتمرا صحفيا قال فيه إن إسرائيل حصلت على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني تثبت أن طهران تواصل برنامجها النووي.
وأكد نتنياهو، أن لدى إسرائيل 5 آلاف وثيقة تثبت أن طهران تواصل برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إيران نقلت العمل النووي إلى موقع سري.
وهذا أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي:
أطلعنا الولايات المتحدة ودولا أخرى على المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني السري
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المصدر: وكالات