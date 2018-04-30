رويترز: تصريح مرتقب لنتنياهو سيمثل تطورا مهما بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيقدم تصريحا متلفزا مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أنه سيمثل "تطورا مهما بشأن الاتفاق النووي مع ايران".

ووفقا لوكالة رويترز، فقد أوضح المكتب أن خطاب نتنياهو سيكون في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو بحثا فيها "المسألة الإيرانية".

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وأكد البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو بحثا "أنشطة إيران، وزعزعتها للاستقرار في الشرق الأوسط". وجاءت المكالمة بعد لقاء جمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو مساء الأحد في إسرائيل، ضمن جولة إقليمية يقوم بها الأخير في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات