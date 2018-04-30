ترامب يبحث مع نتنياهو التطورات في المنطقة ودور إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بحثا فيها "المسألة الإيرانية".

وذكر البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو بحثا "مسألة إيران، وزعزعتها للاستقرار في الشرق الأوسط".

وجاءت المكالمة بعد لقاء جمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو مساء الأحد في إسرائيل، ضمن جولة إقليمية يقوم بها الأخير في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط تقلقنا، والولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في مواجهتها أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف أن واشنطن تدعو حلفاءها في أوروبا لفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية على صلة ببرنامج طهران الصاروخي.

وحول اتفاق إيران النووي، أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن ستخرج من الاتفاق إذا لم يتم تعديله وفقا لرؤية الإدارة الأمريكية الحالية.

وكان بومبيو قد وصل السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

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وقال الوزير الجديد إنه يعتزم أن يناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015.

وذكّر مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن زيارة بومبيو إلى المنطقة تأتي بعد يومين فقط من أدائه اليمين، وتهدف إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة هناك.

المصدر: وكالات