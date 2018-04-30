ترامب يقترح مكانا لعقد قمته مع كيم

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مبنى "دار السلام" الواقع في المنطقة الحدودية بين الكوريتين.

وكتب ترامب في تغريدة له اليوم الاثنين إنه "يتم النظر في عدد كبير من البلدان التي يمكن عقد الاجتماع (مع زعيم كوريا الشمالي) فيها"، متسائلا: "ألن تكون دار السلام (دار الحرية) على حدود كوريا الشمالية والجنوبية، موقعا أكثر تمثيلًا وأهمية ودوامًا من أي بلد ثالث؟ إنه مجرد سؤال!".

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه يتوقع عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية قبل نهاية شهر مايو المقبل، معربا عن ترحيبه بمخرجات القمة التي جمعت الجمعة الماضي كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في "دار السلام" على حدود البلدين.

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المصدر: وكالات

متري سعيد