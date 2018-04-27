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ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية في غضون أسابيع

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ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية في غضون أسابيع
Brian Snyder
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد ترامب، اليوم الجمعة، سعي واشنطن إلى نزع السلاح النووي من كامل شبه الجزيرة الكورية.

وذكر أن إدارته تدرس من موقعين إلى 3 مواقع لعقد القمة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية.

وسبق أن أعلن ترامب أن فريقه يختار بين 3 أو 4 مواعيد لعقد اللقاء بينه وبين كيم، و5 خيارات بشأن مكان الاجتماع.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قمة الكوريتين التاريخية، فقد اجتمع الزعيمان، الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والجنوبي مون جيه إن، في منطقة منزوعة السلاح بالجانب الكوري الجنوبي، بعد أن عبر كيم الخط الفاصل بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع أصدر الجانبان بيانا مشتركا أعلنا فيه عن عزم بلديهما جعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح، وتحسين العلاقات الثنائية بينهما وسعيهما إلى لمّ شمل  العائلات المفرقة بين الجنوب والشمال.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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