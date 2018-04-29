زعيم المعارضة في أرمينيا: الثورة تحققت وعلاقتنا مع روسيا ستتطور

عبر زعيم المعارضة الأرميني، نيكول باشينيان، عن ثقته في الفوز في الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن "الثورة في أرمينيا قد تحققت بالفعل" وأن علاقات بلاده مع روسيا ستتطور بفاعلية.

وقال باشينيان أمام أنصاره في ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان: "في المستقبل القريب، ستتطور العلاقات بين أرمينيا وروسيا.. اليوم اجتمعت مع نواب مجلس الدوما ، وكان لدى كلا الجانبين انطباع جيد، وأؤكد أن العلاقات بين أرمينيا وروسيا ستستمر في التطور بفاعلية كبيرة".

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وأكد باشينيان لأنصاره، أن 3 من أربعة أحزاب في البرلمان، عبروا عن دعمهم لترشحه لمنصب رئاسة الوزراء في البلاد، مضيفا أن الحزب الجمهوري الحاكم لن يقدم مرشحا عنه إلى المنصب.

وأضاف: "هناك احتمال كبير بأن يصبح فوزنا في الأول من مايو في برلمان البلاد حقيقة قانونية. مرشحكم سيصبح رئيس مجلس الوزراء بالبلاد".

وتشهد أرمينيا منذ 13 أبريل، حملة احتجاجات شعبية ضد سركيسيان، أجبرته في الـ 23 من أبريل على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، بعد أيام من تعيينه من طرف البرلمان في هذا المنصب. وفي الـ25 من أبريل، تم حل الائتلاف الحاكم في البرلمان بعد خروج حزب داشاناكتسوتيون منه.

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وسينتخب رئيس الوزراء، في الأول من مايو داخل البرلمان، وقد أعلنت ثلاث تجمعات برلمانية، وهي كتلات تساروكيان وداشناكتسونيون وإيلك، عن استعدادها للتصويت لصالح ترشيح باشينيان.

وسيصبح باشينيان (عضو البرلمان عن حزب إيلك) رئيسا للوزراء إذا فاز بـ 53 من أصل 105 (أغلبية بسيطة) صوتا من نواب البرلمان.

المصدر: تاس