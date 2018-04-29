الرئيس الأرمني يلتقي زعيم المعارضة أملا في التهدئة

التقى الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان الليلة الماضية، زعيم حملة الاحتجاجات المعارضة نيكول باشينيان، وبحث معه الوضع السياسي في البلاد وسبل تفادي أزمة تشكيل الحكومة.

وكتب باشينيان على صفحته في "فيسبوك"، أنه بحث مع الرئيس التطورات الأخيرة في البلاد والطرق الممكنة للحل.

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وتشهد يريفان وبعض المدن الأخرى في أرمينيا، منذ 13 أبريل، تجمعات ومظاهرات حاشدة احتجاجا على تعيين سيرج سركيسيان، الذي ترأس الجمهورية منذ 2008 وحتى 2018، رئيسا للحكومة.

وأجبرت الاحتجاجات سيرج سركيسيان على الاستقالة في 23 أبريل وتم تعيين كارين كارابيتيان قائما بأعمال رئيس الوزراء، حتى انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للحكومة.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين