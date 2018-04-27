قائد المعارضة الأرمنية: عليكم تعيني رئيسا للوزراء وإلا..

طالب زعيم المعارضة الأرمنية نيكول باشينيان القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابيتيان بتقديم استقالته، مهددا بمقاطعة المعارضة لانتخابات برلمانية مبكرة محتملة.

وردا على سؤال صحفي حول الخطوات التي قد تتخذها المعارضة في حال الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة من دون تغيير الحكومة، أكد باشينيان أن المعارضة ستقاطع هذه الانتخابات.

وأضاف: "سننظم فعاليات حاشدة، وقد نحاصر المرافق العامة، بما في ذلك ما يزيد عن 2000 مركز اقتراع، وسنفشل الانتخابات".

وأوضح باشينيان أن المعارضة لن تعرقل إجراء الانتخابات، إذا تم اختياره رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

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وهدد باشينيان، كارابيتيان والحزب الجمهوري الحاكم بخروج مئات آلاف المواطنين إلى الشوارع في 1 مايو، الذي تقرر فيه إجراء التصويت في البرلمان على رئيس وزراء جديد.

جاء تهديد باشينيان بعد رفض كارابيتيان، تلبية دعوته لعقد اجتماع بينهما بحضور صحفيين ظهر اليوم الجمعة لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

وعلل الناطق باسم الحكومة الأرمنية أرام أرارتيان رفض كارابيتيان الاجتماع، بقوله إن "المفاوضات التي يفرض أحد طرفيها أجندته حصرا، ويتعذر على الطرف الآخر طرح أجندته، لا يمكن اعتبارها مفاوضات"، مضيفا أن شرط عقد اللقاء بحضور صحفيين، يعني أن اللقاء "لا يهدف إلى تحقيق أي نتائج".

وكان باشينيان أصر على أن تتمحور المفاوضات المقترحة حول مطالب المعارضة بـ"استسلام" الحزب الحاكم وتخليه عن السلطة وانتخابه هو رئيسا جديدا للوزراء.

المصدر: وكالات

متري سعيد