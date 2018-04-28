الحزب الحاكم في أرمينيا يتخلى عن تقديم مرشح لرئاسة الوزراء

أعلن الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا،أنه لن يقدم مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، خلال اجتماع رئيس الدولة السابق، سيرج سركيسيان مع القائم بإعمال رئيس الوزراء كارين كارابيتيان.

وقال نائب رئيس البرلمان، عضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري الأرمني، إدوارد شرمازانوف: "اليوم، خلال اجتماع أعضاء الحزب مع رئيس الحزب سيرج سركيسيان، ونائبه الأول كارين كارابيتيان، تقرر عدم تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.. ولم يعترض أحد".

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وفي وقت سابق، ذكر شرمازانوف، أن الحزب سيصوت لاختيار رئيس الوزراء، بعد دراسة برامج جميع المرشحين للمنصب.

وتشهد أرمينيا منذ 13 أبريل، حملة احتجاجات شعبية ضد سركيسيان، أجبرته في الـ 23 من أبريل على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، بعد أيام من تعيينه من طرف البرلمان في هذا المنصب.

المصدر: وكالات