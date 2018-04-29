بومبيو يواصل جولته في الشرق الأوسط حاشدا ضد إيران

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إلى إسرائيل، في إطار جولة إقليمية يقوم بها للشرق الأوسط، تشمل كذلك السعودية والأردن.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية، أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس، مشيرة إلى أن الطرفان سيناقشان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، تمهيدا لإعادة فرض عقوبات على برنامج طهران النووي.

وكان بومبيو وصل السبت إلى العاصمة السعودية الرياض أولى محطات جولته الخارجية الأولى، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير الجديد إنه يعتزم أن يناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015.

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وذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو تأتي بعد يومين فقط من أدائه اليمين لتولي منصبه، وتهدف أيضا إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد صادق الخميس الماضي، على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو، ليكون بذلك وزير الخارجية الـ70 في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات