وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة إقليمية تشمل كذلك إسرائيل والأردن.

وجاء بومبيو الرياض، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك هناك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد صادق الخميس الماضي، على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو، ليكون بذلك وزير الخارجية الـ70 في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات