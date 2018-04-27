طهران: يجب استكمال نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية دون التحريض الأمريكي

رحبت الخارجية الإيرانية بالتقارب بين الكوريتين، مشددة على أن نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية يجب أن يستكمل من دون التدخل والتحريض الأمريكي.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن قمة الكوريتين التي عقدت الجمعة "خطوة مسؤولة في الاتجاه الصحيح وستؤثر إيجابيا على الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

واعتبرت طهران أن القمة ترمز إلى فتح فصل جديد في العلاقات بشبه الجزيرة الكورية ينبغي استكماله من دون تحريض من القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وشددت طهران على أن تطبيع العلاقات بين الكوريتين والذي بدأه زعيما البلدين يجب أن يكون ثنائيا ومن دون تدخل خارجي، مؤكدة دعمها لأي جهود ترمي إلى نزع أي نوع من أسلحة الدمار الشامل في العالم.

وأكدت طهران أن واشنطن لا تتمتع بالصلاحيات المطلوبة للمشاركة في المعادلات والترتيبات الجديدة بين الكوريتين.

وأضافت الوزارة أن تجربة إيران مع الولايات المتحدة طيلة 40 عاما وخاصة في إطار الاتفاق النووي أثبتت أن واشنطن "لاعب لا يمكن الثقة به"، واتهمتها بخرق المعاهدات الدولية.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا