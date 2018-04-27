ستولتنبرغ: حل المشكلة الكورية لا يزال بعيدا ويجب إبقاء العقوبات

اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حل مشكلة كوريا الشمالية يتطلب قدرا كبيرا من العمل، داعيا للإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الجمعة: "أرحب بالتقدم الحاصل وبأن زعيمي الكوريتين تمكنا من الاجتماع. إنها خطوة أولى وملهمة، لكنه يجب أن ندرك أن الأمر لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل".

وشدد على أهمية استمرار ضغط المجتمع الدولي على بيونغ يانغ من خلال العقوبات، وقال: "أنا على يقين من أن الضغط الدولي الحثيث ساهم في بلورة الوضع الذي نعيشه اليوم. عندما زرت كوريا الجنوبية واليابان، شعرت بإشارة واضحة منهما إلى ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغط من أجل تحقيق الحل السياسي".

وأضاف: "أعتقد أنا أيضا، أنه يجب الإبقاء على هذه العقوبات".

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وعقد زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جبه إن قمة تاريخية اليوم، أعلن في ختامها على انتهاء فترة العداء بين بلديهما وعزمهما على السير باتجاه نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وإحلال السلام الدائم في المنطقة.

ورحب قادة العالم بنتائج قمة الكوريتين، في حين حذر كثيرون من الإفراط في التفاؤل بشأنها، مشيرين إلى وجود عقبات خطيرة أمام تحقيق أهدافها المنشودة.

المصدر: وكالات

متري سعيد