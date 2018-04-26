لأول مرة.. البيت الأبيض ينشر صورة للقاء بومبيو بكيم جونغ أون

نشر البيت الأبيض صورا من لقاء المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو الذي عين وزيرا للخارجية بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن بومبيو "سيقوم بعمل ممتاز في مساعدة الرئيس (دونالد) ترامب في قيادة جهودنا لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN — The White House (@WhiteHouse) 26 апреля 2018 г.

ونشر البيت الأبيض صورتين للمصافحة بين بومبيو وكيم جونغ أون.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الـ 18 أبريل الجاري أن بومبيو عقد لقاء شخصيا مع كيم جونغ أون، واصفا المحادثات بينهما بالـ "ممتازة". وفي الوقت الحالي تدرس الولايات المتحدة إمكانية عقد لقاء القمة بين ترامب وكيم جونغ أون.

المصدر: RT

أنطون زوييف