ترامب يكشف عن لقاء جمع بومبيو وكيم جونغ أون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير خارجيته المرشح مايك بومبيو التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب في تغريدة اليوم الأربعاء: "الاجتماع جرى بشكل سلس جدا وتبلورت علاقة جيدة. ويجري الآن العمل على تفاصيل القمة. إن نزع السلاح النووي سيكون أمرا رائعا ليس بالنسبة للعالم فحسب، بل وبالنسبة لكوريا الشمالية أيضا!"

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

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وكان ترامب كشف أمس الثلاثاء أن بلاده تجري محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة جدا" مع بيونغ يانغ، ما أثار تخمينات بأن ترامب وكيم انخرطا في حوار مباشر، لكن البيت الأبيض نفى ذلك.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن بومبيو أجرى زيارة سرية إلى كوريا الشمالية مؤخرا، التقى خلالها كيم جونغ أون لبحث القمة الأمريكية الكورية المزمع عقدها في أواخر مايو أو مطلع يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

متري سعيد