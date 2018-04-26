البنتاغون يطلب من الكونغرس استثناءات من العقوبات على روسيا

طلب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، من أعضاء مجلس الشيوخ، استثناء الهند وفيتنام وإندونيسيا من قانون العقوبات المفروضة على روسيا، لضمان توريد الأسلحة الأمريكية إلى هذه الدول.

وقال ماتيس خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إن لدى الهند وفيتنام وإندونيسيا عدد كبير من الأسلحة الروسية الصنع ، لكن في الوقت نفسه هم "يميلون لشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية"، حسب تعبيره. وأشار الوزير إلى أن قائمة هذه الدول "يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة".

وأضاف ماتيس، إلى أنه يرغب في أن تضاف مثل هذه الاستثناءات في ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2019.

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تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أقرت قانونا في عام 2017، لـ"مجابهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)، ينص على عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك الأفراد والشركات من دول أخرى تتعاون معهم.

وأكدت الإدارة الأمريكية بعد إقرار القانون، أنها تنوي تطبيق العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة المصالح الوطنية ومصالح حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي