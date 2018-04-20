واشنطن تضع شروطا لتحسين علاقاتها مع موسكو

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون التقى بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.

وجاء في بيان صدر أمس الخميس عن البيت الأبيض بخصوص هذا اللقاء: "في اجتماعهما الأول.. ناقشا حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعاد جون بولتون التأكيد على أن قيام علاقات أفضل هي في مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا".

وفي الوقت ذاته أشار بولتون إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب مناقشة القضايا التي تثير قلقا، مثل "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، واستخدام السلاح الكيميائي في المملكة المتحدة، والوضع في أوكرانيا وسوريا.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت بشكل جدي في الآونة الأخيرة بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم. واتهم الغرب روسيا بالتدخل في الشؤون الأوكرانية وفرض عقوبات عليها. من جهتها فرضت موسكو عقوبات على الدول الغربية، معلنة أن الحوار معها باستخدام لغة العقوبات أمر غير مفيد. كما شددت موسكو أكثر من مرة على أنها لا تعد طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا