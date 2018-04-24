لافروف: الخلفية المعادية لروسيا واضحة في لقاء "G7"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلفية واضحة معادية لروسيا في نتائج لقاء وزراء خارجية مجموعة "G7" الذي جرى مؤخرا في مدينة تورونتو الكندية.

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وقال لافروف أثناء زيارته إلى بكين، حيث يشارك في أعمال جلسة وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "أما فيما يتعلق بلقاء وزراء الخارجية (لمجموعة الدول الصناعية الكبرى "G7" في تورونتو، فإن الخلفية المعادية لروسيا واضحة هناك".

وأضاف أن تلك الدول الأعضاء في مجموعة "G7" التي تحاول إقناع موسكو بأنها لا توافق على محاولات عزل روسيا، "هي أيضا تؤيد هذا الخط المعادي لروسيا".

وتابع: "سننتظر بصبر وسندافع عن مواقفنا، آملين أن يفهم شركاؤنا أن مثل هذه الاحتيالات لا آفاق لها، وتؤدي إلى مأزق".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا