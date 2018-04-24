مجموعة "G7" تؤكد دعمها للاتفاق النووي الإيراني

أعربت بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" عن دعمها للاتفاق النووي الإيراني ولدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه العملية.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) في مدينة تورونتو الكندية، اليوم الثلاثاء: "إننا ملتزمون بضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا بشكل حصري، وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة القاضية بعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية. ونحن ندعم بحزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملها المهم في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات".

وحثت مجموعة الدول السبع الكبرى إيران على لعب "دور بناء" في المنطقة ومنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

وأضاف البيان: "إننا نحث إيران على لعب دور إقليمي بناء، وندعوها إلى وقف التزويد غير المشروع لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية للدول والجهات غير الحكومية. نحن عازمون على مواصلة عملنا لمواجهة الانتشار الإقليمي للصواريخ الباليستية من قبل إيران، والتزويد غير المشروع بالأسلحة".

وكمثال على تزويد الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، أوضح البيان المساعدات للمسلحين الحوثيين في اليمن، حيث يستمر النزاع المسلح منذ عدة سنوات.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا