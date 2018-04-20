الماريغوانا تنتصر في الولايات المتحدة!

أفادت قناة "vice news" بأن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر ينوي الأسبوع المقبل تقديم مشروع يهدف إلى إلغاء تجريم الماريغوانا على المستوى الفيدرالي.

وقال شومر في مقابلة مع القناة: "أعتقد شخصيا أن إضفاء الشرعية ليس سيئا بتاتا. الأفضل أن نعطي الحق لكل ولاية أن تقرر ما يناسبها"، مضيفا "ترى كيف يتم تدمير حياة الكثيرين بسبب تجريم الماريغوانا".

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ولفتت القناة إلى أن المبادرة التشريعية، التي يعتزم مكتب شومر تقديمها الأسبوع المقبل، تفترض إدخال ست نقاط. ويقترح السناتور على وجه الخصوص، استبعاد الماريغوانا من قائمة المواد التي ينظم توزيعها القانون الفيدرالي، وأن يسمح لكل ولاية بالبث في هذه المسألة بشكل مستقل.

إضافة إلى ذلك، تتوخى المبادرة تخصيص أموال لدراسة مضاعفات الماريغوانا، والقيام بتنظيم "الإعلانات عن الماريغوانا بنفس الطريقة المتبعة مع التبغ والكحول" على المستوى الفيدرالي.

وكانت بيانات استطلاع قامت به قناة تلفزيون "Fox News" في فبراير الماضي أظهرت أن 59٪ من المشاركين يدعمون تقنين الماريغوانا في الولايات المتحدة، مقابل رفض 32٪ من البالغين الأمريكيين، وهو رقم قياسي كبير منذ عام 2013.

يذكر أن بيع واستخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية تسمح به قوانين ولايات كولورادو وواشنطن وأوريغون وآلاسكا ونيفادا وماساتشوستس وماين.

وقد قُنن تعاطي الماريغزانا في ولاية كاليفورنيا منذ مطلع يناير الماضي، وسيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل سريان قانون مماثل في ولاية فيرمونت.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر