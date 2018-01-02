الماريجوانا تكتسح السوق في كاليفورنيا وقد تطيح بالجعة

أصبح استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، متاحا بشكل قانوني في ولاية كاليفورنيا، اعتبارا من أمس الاثنين، مما يجعلها أكبر الولايات الأمريكية التي تبيح مثل هذه المبيعات.

وأصبح بوسع المستخدمين الآن، شراء منتجات القنب الهندي بشكل قانوني، في مدن أوكلاند وبيركلي وسان خوسيه وسانتا كروز وسان دييغو، بالإضافة إلى عدد قليل من المناطق الأخرى، حيث تنضم كاليفورنيا بذلك إلى 7 ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، مررت قوانين تسمح باستخدام الماريغوانا لأغراض الترفيه.

وفي كاليفورنيا، حيث تم السماح بشكل قانوني باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية منذ 1996، تعني صناعات القنب أعمال تجارية كبيرة.

وبحسب موقع "Business insider"، يقدر تقرير من شركة أبحاث صناعة القنب "بدس أناليتيكش" نمو مبيعات القنب لتصل إلى 3.7 مليار دولار في عام 2018 وحده، والتنبؤ بأن هذا العدد سيرتفع إلى 5.1 مليار دولار في عام 2019 كما تأتي أكثر المستوصفات على الإنترنت.

وعلى سبيل المقارنة، بلغت مبيعات البيرة في كاليفورنيا 5 مليارات دولار في عام 2017، وفقا لـ "إيبيس وورد".

وستكون كاليفورنيا، التي تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 40 مليون نسمة، جزءا كبيرا من إجمالي سوق القنب في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 24.5 مليار دولار في المبيعات بحلول عام 2021، لا يزال تحت الحظر الاتحادي.

المصدر: Business insider

رُبى آغا