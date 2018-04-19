في ساعة الصفر فشلت الصواريخ الفرنسية في الانطلاق نحو سوريا!

كشفت صحيفة "l’Opinion" أن المقاتلات والسفن الفرنسية فشلت في إطلاق العدد المقرر من الصواريخ خلال الضربة الثلاثية ضد سوريا.

وكشفت الصحيفة أن الطائرات الحربية والسفن الفرنسية واجهت مشاكل فنية عند إطلاقها الصواريخ في اتجاه سوريا، حيث نجحت في إطلاق 12 صاروخا فقط من إجمالي 16.

وقال مصدر في سلاح الجو الفرنسي للصحيفة: "أطلقت 9 صواريخ من أصل 10 من طراز (سكالب -إي جي)"

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وتساءل المصدر قائلا: "هل تكمن المشكلة في الصاروخ أم في الطائرة؟ لا نعرف، وتجري الآن تحقيقات فنية لتحديد السبب"​​​.

وكانت فرنسا استخدمت خلال الضربة الثلاثية ضد سوريا 5 طائرات مقاتلة من نوع "رافال" تحمل كل منها صاروخين.

ولم تنته بذلك كل مشكلات الجيش الفرنسي أثناء ضرب سوريا، حيث ظهرت مشاكل مماثلة عند إطلاق صواريخ "كروز" من الفرقاطة الفرنسية متعددة الأغراض التي شاركت في العملية من طراز "FREMM"، حيث انطلقت 3 صواريخ فقط من أصل 6".

ولفت المصدر العسكري إلى أن البحرية الفرنسية وقطاع الصناعية الحربية لم يقدما أي تفسير حتى الآن لهذا الفشل.

المصدر: lopinion

محمد الطاهر