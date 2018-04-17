باريس: نحن من خطط للعمليات الجوية للضربة الثلاثية على سوريا

أعلن قائد أركان القوات الجوية الفرنسية، أندريه لاناتا، بأن هيئة الأركان العامة في الجيش الفرنسي، قامت بتخطيط وتنسيق القسم الجوي من الهجوم الصاروخي الثلاثي على سوريا.

وقال لاناتا إن فرنسا أدارت ليس فقط سلاحها الجوي بل والقاذفات والدرونات الأمريكية وكذلك المقاتلات وطائرات الدعم البريطانية.

وصرح لاناتا في حديث لصحيفة Opex 360 المحلية، بأن رئيس الأركان العامة الفرنسية، فرانسوا ليكونتر، أشرف شخصيا على التخطيط للضربات الجوية الصاروخية ضد أهداف في سوريا.

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وأكد أندريه لاناتا، أن الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في العملية، أقلعت مباشرة من الأراضي الفرنسية رغم أنه توجد طائرات فرنسية في الشرق الأوسط.

ويرى لاناتا، أن إقلاع الطائرات المقاتلة من الأراضي الفرنسية أظهر بشكل رمزي مدى قوة "الإرادة الوطنية والتصميم الحازم".

المصدر: قناة زفيزدا

ادوارد سافين