سيئول تبحث اتفاقا "لإنهاء حالة الحرب" مع بيونغ يانغ

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أنه يبحث كيفية تحويل الهدنة القائمة منذ عقود مع الجارة الشمالية إلى اتفاق سلام دائم في مباحثات القمة المنتظرة.

وأضاف مسؤول رفيع في شؤون الرئاسة الكورية الجنوبية: "وفق إحدى الخطط، نحن نبحث إمكانية تحويل الهدنة في شبه الجزيرة الكورية إلى اتفاق سلام" دائم.

وتابع: "تجرى حاليا مناقشة تدابير مختلفة لتحويل الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية إلى نظام سلمي، إلا أن ذلك يتطلب التشاور مع الدول المعنية".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثات جمعته أمس الثلاثاء برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن الكوريتين تجريان محادثات حول إنهاء الحرب، وأنه يرحب بهذه الخطوة.

وأشار ترامب قبل ذلك إلى أن وزير خارجيته المرشح مايك بومبيو التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي وأن الاجتماع جرى بشكل سلس جدا وتبلورت علاقة جيدة بين الجانبين، لافتا إلى أن العمل حاليا مستمر للتحضير للقمة.

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ويرى المراقبون أنه من المرجح أن يأتي الإعلان عن نهاية الحرب خلال القمة التي ستعقد بين الكوريتين والولايات المتحدة، بعد محادثات بهذا الشأن في قمتي الكوريتين، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات